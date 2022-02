Porto quer esquecer a frustração da Champions e sorrir para as câmaras da Liga Europa

Sérgio Conceição salientou, esta quarta-feira, que, apesar da frustração de ter caído da Liga dos Campeões, o FC Porto terá de estar ao seu melhor nível para eliminar a Lázio e chegar aos oitavos de final da Liga Europa.

Na conferência de imprensa de antevisão do jogo da primeira mão com os italianos, o treinador do FC Porto sublinhou que "a frustração de não continuar na Champions continua na mesma", uma vez que os dragões estão "habituados a estar na melhor prova de clubes do mundo".

"Agora, temos uma nova competição, a Liga Europa, e temos de dignificar o FC Porto. (...) Temos de, novamente, meter cá para fora o melhor FC Porto a nível europeu, para conseguir o nosso objetivo", frisou.



Após o fecho do mercado de transferências, em que o FC Porto ficou sem Luis Díaz, Sérgio Conceição falou em ajuste de objetivos. Confrontado com essas declarações e sobre a possibilidade de vencer a Liga Europa, contou uma história que aconteceu no treino desta manhã.

"Entrámos para o campo e a imprensa chegou dois ou três minutos a seguir. Houve jogadores que viram só duas câmaras e começaram na brincadeira a dizer: 'Já não estamos na Champions. Normalmente isto está cheio, agora só duas câmaras'. Quando reuni o grupo, disse que estar no FC Porto, mesmo na Taça de Portugal com uma equipa de terceira divisão, é estar sempre na Champions. Eles têm de encarar cada jogo como se fosse o mais mediático da vida deles", declarou.

Coração de Sérgio não entra em campo

Sérgio Conceição tem um carinho especial pela Lázio, clube pelo qual passou e triunfou como jogador, tal como no FC Porto.

No entanto, tal como diz o adágio - "amigos, amigos, negócios à parte" - em campo serão adversários: "Conta muito pouco para o jogo."

"Vai ser um jogo difícil, equilibrado. Extremamente difícil, contra uma equipa de qualidade. Nós somos uma equipa competitiva que sabe o que quer do jogo e vamos fazer de tudo para ganhar", afiançou.



Sérgio gostou do que viu quando analisou a Lázio, uma equipa "bem trabalhada que faz muitos golos e tem jogadores muito interessantes".

Apesar disso, o treinador do FC Porto não se demite da responsabilidade e ambição de vencer: "Nós dançamos conforme o par que temos. Gostei muito do que vi da Lázio, sinceramente, mas queremos ganhar."

O Porto-Lázio realiza-se na quinta-feira, às 20h00, no Dragão. Relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.

