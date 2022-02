Porto prepara Lazio sem surpresas de última hora

Sérgio Conceição orientou o último treino do FC Porto antes do jogo com a Lazio, sob chuva, com todo o plantel, exceto Manafá, que continua a recuperar de lesão.

Nos 15 minutos abertos à comunicação social não houve qualquer nota de problemas de última hora e foi possível perceber que Gonçalo Borges continua integrado nos trabalhos da equipa principal.

Marchesín e Wendel treinaram, mas não contam para o jogo desta quinta-feira, por cumprirem castigo. Ambos foram expulsos no jogo com o Atlético de Madrid, o último da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Cláudio Ramos sobe na hierarquia e passa a ser primeira alternativa a Diogo Costa. Zaidu é o titular da lateral-esquerda.

O FC Porto-Lazio, a contar para a 1.ª mão do "play-off" da Liga Europa, realiza-se esta quinta-feira, às 20h00. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.