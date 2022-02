Melhor golo do campeonato em janeiro foi de Evanilson

Evanilson venceu o prémio de melhor golo de janeiro da I Liga.

O ponta de lança brasileiro do FC Porto abriu o marcador no triunfo, por 2-1, sobre o Marítimo, na 20.ª jornada, com um golo de calcanhar.

Evanilson superou a concorrência de Palhinha (Sporting), Grimaldo (Benfica), Rúben Lima (Famalicão), Gorré (Boavista) e Rochinha (Vitória).

Evanilson junta este prémio ao de melhor avançado do mês. O FC Porto também venceu as votações para melhor guarda-redes, Diogo Costa, melhor defesa, Chancel Mbemba, e melhor médio, Vitinha.

Veja o golo premiado: