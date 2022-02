Vitinha repete prémio de melhor médio do mês da I Liga

Vitinha, médio do FC Porto, voltou a ser eleito o melhor médio do mês da I Liga, juntando o prémio de fevereiro ao de janeiro.

O jovem médio de 22 anos participou nos quatro encontros disputados pela formação azul e branca.



Na votação, Vitinha conquistou um total de 26,80% dos votos, superando desta maneira a concorrência de Pedrinho, do Gil Vicente, com 20,92%, e ainda de Otávio, também do Porto, que amealhou 9,80%.



Vitinha, de 22 anos, leva três golos e duas assistências em 28 jogos disputados. O médio formado no FC Porto assumiu-se como titular nas opções de Sérgio Conceição.