Porto continua a preparar a Lazio praticamente na máxima força

O FC Porto continuou a preparação para a primeira mão do "play-off" da Liga Europa, frente à Lazio, e praticamente na máxima força.

O único indisponível continua a ser Wilson Manafá, que está entregue aos cuidados do departamento médico devido a uma grave lesão.

Sérgio Conceição continua a integrar na equipa principal Gonçalo Borges, extremo na equipa B. Pepe e Marchesín foram expulsos no clássico com o Sporting e falham o próximo jogo com o Moreirense, mas estão disponíveis para o jogo frente à Lazio.

O Porto faz o último treino na quarta-feira, às 10h30, com os primeiros 15 minutos abertos à comunicação social. A partir das 12h00, em conferência de imprensa, Sérgio Conceição e um jogador fazem a antevisão do FC Porto-Lazio.