Pepe e Tabata suspensos preventivamente. Três jogos para Palhinha e dois para Marchesín

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol já decidiu os castigos aos jogadores expulsos na sequência dos confrontos após o apito final do clássico entre FC Porto e Sporting. João Palhinha, do Sporting, que segundo o relatório do árbitro agrediu Agustín Marchesín "com uma estalada", vai cumprir três jogos de suspensão. O guarda-redes do FC Porto, que por sua vez "pontapeou um adversário", foi punido com dois encontros de castigo. Os casos de Pepe e Bruno Tabata são mais complexos. O central do Porto foi expulso por "pontapear um diretor da equipa adversária", enquanto o extremo do Sporting "empurrou um diretor da equipa adversária". O CD instaurou um processo disciplinar a ambos, mas não só. "Não obstante a instauração do processo disciplinar, atendendo ao facto de ambos os jogadores terem sido expulsos com exibição de cartão vermelho, encontram-se suspensos de forma preventiva automática, de acordo com o disposto no artigo 37.º, número 3, alínea a) do RDLPFP, pelo período de 2 (dois) jogos oficiais (período máximo previsto regulamentarmente)", pode ler-se no comunicado. Significa isto que Pepe e Tabata foram suspensos por dois jogos, cada, de forma preventiva automática. Além disso, na sequência do processo disciplinar que lhes foi instaurado, ambos podem incorrer em castigos de dois meses a dois anos, por agressão a um agente desportivo. Outro jogador alvo de processo disciplinar é Matheus Reis, do Sporting, por ter feito um gesto obsceno para Francisco Conceição, do Porto.

Sebastián Coates, que deixou o Sporting com dez jogadores, no início da segunda parte, ao ver o segundo cartão amarelo e consequente vermelho, foi suspenso por um jogo. Ricardo Esgaio falha o próximo jogo do Sporting, diante do Estoril, após ter visto o quinto amarelo.

Carlos Fernandes, treinador adjunto de Rúben Amorim, foi expulso antes de um canto a favor do FC Porto num dos últimos lances do jogo por ter entrado nas quatro linhas para dar instruções à equipa do Sporting. Pela interferência, foi castigado com um jogo de suspensão.

O CD também instaurou processos a disciplinares a Luís Gonçalves, administrador da SAD do FC Porto, e Hugo Viana, diretor desportivo do Sporting, e suspendeu-os por 20 dias, cada. O organismo federativo promete, ainda, investigar o objeto metálico que Pepe tentou ocultar, o arremesso de uma garrafa de água e de um isqueiro por parte de um apanha-bolas para uma zona onde se encontravam jogadores do Sporting, e as agressões de coletes azuis a Matheus Reis. Também estão sob investigação os confrontos entre o presidente do Sporting, Frederico Varandas, e dois elementos do FC Porto: Vítor Baía, vice-presidente, e Rui Cerqueira, diretor de comunicação.