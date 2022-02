Pepe e Tabata suspensos preventivamente. Três jogos para Palhinha e dois para Marchesín

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol já decidiu os castigos aos jogadores expulsos na sequência dos confrontos após o apito final do clássico entre FC Porto e Sporting.

João Palhinha, do Sporting, que segundo o relatório do árbitro agrediu Agustín Marchesín "com uma estalada", vai cumprir três jogos de suspensão. O guarda-redes do FC Porto, que por sua vez "pontapeou um adversário", foi punido com dois encontros de castigo.

Os casos de Pepe e Bruno Tabata são mais complexos. O central do Porto foi expulso por "pontapear um diretor da equipa adversária", enquanto o extremo do Sporting "empurrou um diretor da equipa adversária". O CD instaurou um processo disciplinar a ambos, mas não só.

"Não obstante a instauração do processo disciplinar, atendendo ao facto de ambos os jogadores terem sido expulsos com exibição de cartão vermelho, encontram-se suspensos de forma preventiva automática, de acordo com o disposto no artigo 37.º, número 3, alínea a) do RDLPFP, pelo período de 2 (dois) jogos oficiais (período máximo previsto regulamentarmente)", pode ler-se no comunicado.