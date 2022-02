FC Porto frente à Lazio para repetir "um dos melhores jogos da história do clube"

O FC Porto vai querer repetir "um dos melhores jogos da história do clube" frente à Lazio. Maniche, antigo jogador dos dragões, recorda a vitória por 4-1 frente aos italianos na meia-final da Taça UEFA, em 2003.

Em declarações a Bola Branca, o antigo internacional português acredita que o Porto "pode vencer" a Lazio.

"O jogo diz muito ao Sérgio, a mim e ao Porto. Ganhámos 4-1 [em 2003], fiz o golo do empate no Estádio das Antas. Segundo os adeptos, é dos melhores jogos do Porto na sua história e isso também me deixa orgulhoso. Hoje não há jogos fáceis, o Porto tem a sua imagem, o seu estilo de pressão alta, nos duelos, e tem um meio-campo com grande criatividade. A Lazio tem os seus argumentos, mas Porto tem de se preocupar com o Porto. Está fortíssimo e pode vencer", disse.

Apesar dos seis pontos de vantagem no campeonato, Maniche não vê o campeonato como decidido para os dragões. O também ex-Sporting acredita que, se os leões voltarem a perder pontos no imediato, o título poderá ficar mais perto do Dragão.

"Não se pode facilitar, há exemplos de outros anos. Com sete e nove pontos, uns recuperaram e outros muito perto disso. Não se pode facilitar, tudo pode mudar. Faltam muitos jogos e muitos pontos. O Porto tem calendário mais difícil, pode complicar se não estiver no melhor. Há a competitividade pelo segundo lugar também, porque dá acesso direto à Liga dos Campeões. Vai ser até ao fim, se o Sporting perder no imediato e o Porto continuar a ganhar, o resultado ficaria decidido", atira.