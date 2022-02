Eduardo Luís avisa FC Porto para Lázio "sempre matreira"

Eduardo Luís projeta, em entrevista a Bola Branca, um jogo equilibrado entre FC Porto e Lázio, no "play-off" da Liga Europa.

O antigo defesa destaca a forma como as duas equipas se apresentam em campo, num jogo que pode ser difícil para o Porto, "uma que joga em casa e quer ganhar, perante uma Lázio que é sempre matreira".

"Pelo comportamento das duas equipas, poderá ser um jogo equilibrado. As equipas italianas defendem bem e, neste caso, a Lázio tem estado nos primeiros seis lugares do campeonato italiano. É um equipa regular e que normalmente também joga na Liga dos Campeões. E um Porto que tem tido um comportamento excecional com grandes exibições, e com o aparecimento de jogadores jovens que estão a despontar e a ganhar maturidade", refere.

Apesar dos elogios à Lázio, Eduardo Luís tem um desejo: "Espero uma grande noite do FC Porto para conseguir uma vitória."

O antigo defesa portista não acredita que o clássico contra o Sporting tenha deixado mossa para o jogo da Liga Europa.



"Os jogadores desligam do campeonato, é uma competição diferente em que a preocupação e a concentração nestes jogos é completamente diferente, com um estado anímico muito elevado. O Porto quer seguir em frente, e não me parece que exista qualquer rescaldo do jogo com o Sporting. O jogo com o Sporting passou, aconteceu o que aconteceu, agora há que limpar as mentes e seguir em frente", considera.

Ambição, mas com cautela

Sobre a possibilidade de o FC Porto conquistar a Liga Europa, Eduardo Luís pede calma.

"O que dita o sorteio também dita muito a sorte das equipas. Às vezes, há equipas fortes que estão num bom momento, outras nem tanto. Às vezes aproveita-se o desligar das melhores equipas facilitando relativamente às equipas mais fracas. Mas não podemos estar a avançar no terreno antes de ultrapassar o obstáculo e depois subir a serra", avisa.

Eduardo Luís espera, apenas, que o FC Porto "mantenha a mesma concentração" que tem tido. "Depois, logo se vê, vamos esperar", conclui.



O FC Porto-Lázio joga-se na quinta-feira, às 20h00, no Dragão. Relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.