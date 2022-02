Mbemba vence prémio de melhor defesa da I Liga em janeiro

Chancel Mbemba foi eleito o melhor defesa da I Liga em janeiro.

O defesa-central do FC Porto, internacional pela República Democrática do Congo, arrecadou 13,91% dos votos dos treinadores principais da competição. Bateu a concorrência de dois portugueses: Rúben Fernandes, do Gil Vicente (13,25%), e Gonçalo Inácio, do Sporting (11,92%).

Mbemba participou nos quatro jogos que o FC Porto disputou em janeiro. Os dragões foram 100% vitoriosos e isolaram-se na liderança do campeonato.

Para já, domínio do FC Porto na presente leva de prémios de melhor do mês: Diogo Costa foi eleito o melhor guarda-redes de janeiro.