FC Porto continua a preparar receção à Lázio sem Manafá

Wilson Manafá voltou a ser o único ausente do treino do FC Porto desta segunda-feira, de preparação para a receção à Lázio, a contar para a primeira mão do "play-off" da Liga Europa.

O lateral-direito, que não joga desde dezembro, realizou tratamento.

Sérgio Conceição voltou a chamar Gonçalo Borges, da equipa B.

O FC Porto treina outra vez na terça-feira, às 10h30.

A equipa portista prepara a receção à Lázio, marcada para quinta-feira, às 20h00, no Estádio do Dragão. Jogo que terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.