Diogo Costa, o melhor guarda-redes da I Liga em janeiro

Diogo Costa, guarda-redes do FC Porto, foi eleito o melhor guardião do mês de janeiro da I Liga, repetindo as distinções que já tinha amealhado em setembro e dezembro.

O jovem guardião de 22 anos foi totalista nos quatro encontros da competição durante o mês em avaliação, num período em que os dragões somaram por vitórias todos os jogos realizados.

Diogo Costa recebeu 38,82% dos votos dos treinadores principais da competição. No segundo lugar desta eleição ficou Adán (Sporting CP), com 16,45% dos votos, enquanto Odysseas (SL Benfica) completou o pódio com 10,53% dos votos recolhidos.