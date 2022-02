Diretor de comunicação do FC Porto desmente as “torpes e falsas acusações” do Sporting

O diretor de comunicação do FC Porto desmente as “torpes e falsas acusações” de que foi alvo por parte do Sporting após os incidentes no final da partida de sexta-feira entre dragões e leões. “Não correspondem à verdade os factos que me são imputados no comunicado do Sporting Clube do Portugal”, escreve Rui Cerqueira fala em “ataques pessoais” à família e garante que vai “desencadear processos judiciais contra aqueles que me imputam factos que bem sabem não corresponderem à verdade”.

O Sporting anunciou que vai apresentar queixa-crime contra Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, Vítor Baía, administrador da SAD portista e Rui Cerqueira, diretor de comunicação do clube nortenho. Em causa, alega o Sporting, num comunicado publicado no site, estão "agressões verbais e tentativas de agressão física" a Frederico Varandas, por parte dos três visados, após o clássico de sexta-feira, e depois de o presidente do Sporting ter estado na sala de imprensa do Dragão. "Na sequência das declarações do presidente do Sporting CP, e quando este se deslocava para o autocarro da equipa, os três elementos, rodeados de vários seguranças, efetuaram uma espera a Frederico Varandas. Neste contexto, Rui Cerqueira abalroou de forma violenta o presidente do Sporting CP, retirando-lhe da mão a carteira com telemóvel, cartões pessoais de identificação e cartões de crédito, colocando-se de imediato em fuga. Apesar da presença da polícia no local, o aparelho e os documentos não foram encontrados", escrevem os leões. O Sporting "avançará com todos os esforços necessários para que os intérpretes destes atos sejam banidos dos recintos desportivos".