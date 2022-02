Sérgio Conceição: "Não se percebe o que se passou no final"

Sérgio Conceição mostrou-se incrédulo com a confusão que se instalou após o apito final do FC Porto 2-2 Sporting, esta sexta-feira.

No final da partida, em declarações à Sport TV, o treinador do FC Porto ressalvou que, num jogo "muito competitivo e muito mediático", é normal que haja "falta de discernimento de uma equipa e de outra".

"O que não se percebe é o que se passou no final", atirou.

Sérgio Conceição queixou-se, ainda, da forma como foi relatada a sua intervenção nos confrontos entre os jogadores das duas equipas.

"Estavam aqui a dizer-me nos corredores que a TVI e a CNN estavam a dizer que houve confronto entre o Hugo Viana [diretor desportivo do Sporting] e o Sérgio Conceição. Estávamos, sim, a separar os nossos jogadores. Havia muita confusão, muita gente, não é bonito para ninguém. Mas eu, como outras pessoas do Sporting e do FC Porto e o Hugo Viana, estava a tentar acalmar os jogadores. Há sempre hipótese de expulsões e foi isso que aconteceu, infelizmente", lamentou.

Do lado do FC Porto, foram expulsos, na confusão, Pepe e Marchesín.

"Mensagem ao intervalo era para ganhar o jogo"

Quanto ao jogo em si, Sérgio Conceição lamentou o empate e destacou a capacidade do FC Porto de recuperar de uma desvantagem de 0-2.

"Penso que merecíamos mais do que o empate. Tínhamos uma desvantagem de dois golos, mas somos uma equipa muito forte no processo ofensivo e sabíamos que íamos fazer golos. A mensagem ao intervalo foi exatamente essa: era para ganhar o jogo", declarou.

O FC Porto entrou "muito bem" no jogo, no entender do treinador, a criar perigo nos primeiros minutos, fruto da pressão sobre a primeira fase de construção do Sporting: "Condicionámos muito a saída a partir de trás."



Contudo, "numa ou outra situação", o Sporting conseguiu sair e criar perigo. Daí nasceram os golos dos leões, a que o FC Porto soube reagir.

"Com muita bola, encostámos atrás e reduzimos. No segundo tempo, continuámos a ir à procura de fazer golos para ganhar o jogo. Acontece a expulsão do Coates e, a partir daí, é um jogo de sentido único. Tivemos ocasiões para ganhar perante o campeão nacional e uma equipa muito bem organizada. Merecíamos mais do que o empate", reforçou o técnico.

Sérgio Conceição destacou, ainda, a "compreensível dificuldade do árbitro em segurar o jogo", que, na sua ótica, teve "pouco tempo útil".

O FC Porto mantém os seis pontos de vantagem sobre o Sporting.