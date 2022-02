FC Porto "repudia a patética vitimização" de Frederico Varandas

Veja também: FC Porto-Sporting. Confusão, agressões, e expulsões no fim do clássico

FC Porto e Sporting empatam e deixam tudo na mesma no topo

FC Porto-Sporting. "A FC Porto SAD repudia a patética vitimização do Sr. Frederico Varandas relativamente ao jogo de ontem", escrevem em comunicado os azuis e brancos na página oficial do clube. Os dragões argumentam que "a feia imagem do futebol português transmitida para o mundo – que lamentamos e da qual partilhamos responsabilidades enquanto clubes dentro de campo – resulta essencialmente da atitude provocatória e insultuosa do Sr. Frederico Varandas desde o primeiro ao último minuto da sua visita ao Estádio do Dragão".



No comunicado, o FC Porto diz que o comportamento do presidente do Sporting "parece ser, mais do que uma postura ou estratégia competitiva, uma estratégia de candidatura motivada por questões internas".



Ainda assim o FC Porto garante que "todos os eventuais incidentes que possam ter o envolvimento de pessoas externas ao jogo serão alvo de inquérito interno e de clarificação, retirando-se devidas consequências"-





Mas alerta para que "não aceita as acusações que são feitas pelo Sr. Frederico Varandas e desmente quaisquer agressões, assumindo como natural qualquer reação humana ao triste espetáculo de propaganda eleitoral do Sr. Frederico Varandas e ao seu cínico cultivar de tensões, que possam ter merecido justa indignação de elementos da FC Porto SAD".



Na mesma missiva, os dragões argumentam que é prática no clube impedir o acesso ao recinto a adeptos do clube visitante quando os ingressos obtidos o tenham sido por vias não oficiais e para zonas destinadas única e exclusivamente a adeptos do FC Porto.



"Lamenta-se que Sr. Frederico Varandas se tenha prestado a fazer as declarações que fez na conferência de imprensa num momento em que os adeptos do clube visitante ainda se encontravam no recinto desportivo, servindo tais declarações tanto para apaziguar o ambiente do jogo como a gasolina serve para apagar incêndios", critca o FC Porto no comunicado.



Finalmente, na comunicação dos portistas garante-se que a "FC Porto SAD não deixará de usar de todos os meios ao seu alcance para não só garantir que tudo o que se passou dentro de campo terá o devido tratamento disciplinar desportivo", e que tudo o que se passou fora de campo "não belisque o bom nome e o respeito que é merecido à FC Porto SAD e ao seu Presidente".