FC Porto mostra imagens de telemóvel de Varandas e provoca adversários de Lisboa

O presidente do Sporting queixa-se de ter sido roubado por Rui Cerqueira, diretor de comunicação do FC Porto, numa confusão no parque de estacionamento após a partida da I Liga.

Continuam as polémicas no pós FC Porto – Sporting. Agora os dragões mostram imagens de um telemóvel, alegadamente de Frederico Varandas.

O Sporting anunciou que vai apresentar queixa-crime contra Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, Vítor Baía, administrador da SAD portista e Rui Cerqueira, diretor de comunicação do clube nortenho.

Em causa, alega o Sporting, num comunicado publicado no site, estão "agressões verbais e tentativas de agressão física" a Frederico Varandas, por parte dos três visados, após o clássico de sexta-feira, e depois de o presidente do Sporting ter estado na sala de imprensa do Dragão.

"Na sequência das declarações do presidente do Sporting CP, e quando este se deslocava para o autocarro da equipa, os três elementos, rodeados de vários seguranças, efetuaram uma espera a Frederico Varandas. Neste contexto, Rui Cerqueira abalroou de forma violenta o presidente do Sporting CP, retirando-lhe da mão a carteira com telemóvel, cartões pessoais de identificação e cartões de crédito, colocando-se de imediato em fuga. Apesar da presença da polícia no local, o aparelho e os documentos não foram encontrados", escrevem os leões.