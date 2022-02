FC Porto vai "arriscar menos" num clássico decisivo para o Sporting

O FC Porto entra no clássico como líder do campeonato, com seis pontos de vantagem sobre o Sporting. Em caso de vitória, a equipa de Sérgio Conceição fica “muito tranquila”, embora “não fique tudo decidido”. Clayton acredita que o jogo pode ter grande peso nesse cenário.

Dragões com vantagem caseira no clássico, Sporting(...)

O clássico FC Porto-Sporting está agendado para as 20h15 desta sexta-feira, no Estádio do Dragão. O jogo da jornada 22 do campeonato terá relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.