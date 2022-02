Sérgio Conceição conta com Fernando Andrade, inclusive a guarda-redes

Sérgio Conceição garantiu, esta quinta-feira, que conta com Fernando Andrade, regressado ao FC Porto em janeiro, e explicou porquê.

O avançado brasileiro esteve muito tempo parado, contudo, segundo o treinador, está na fase final da recuperação e já treina com a equipa. Agora, como qualquer outro, é opção para Sérgio Conceição.

"O que espero do Fernando é que seja igual a si próprio. É uma pessoa extremamente humilde, um trabalhador incrível. Eu posso até metê-lo a guarda-redes, porque ele vai dar o melhor de certeza absoluta. Conto com o Fernando. É também um jogador de que o grupo gosta muito. Ele está aqui por esse espírito e pela qualidade dele", salientou o técnico.

Fernando Andrade, o novo "38"

Inicialmente no Olival a recuperar de uma lesão no joelho direito, sofrida em agosto, Fernando Andrade tornou-se reforço de inverno do FC Porto.

O avançado brasileiro, que o Porto contratou ao Santa Clara em janeiro de 2019, foi dispensado por Sérgio Conceição há duas temporadas. Depois de dois empréstimos a clubes turcos - Sivasspor e Rizespor -, Fernando Andrade deixou o clube, em definitivo, e assinou pelo Al-Fahya.

Fez apenas um jogo pelos sauditas antes de se lesionar com gravidade. Acertou a rescisão do contrato, regressou a Portugal para a reabilitação e, agora, volta a contar para Sérgio Conceição. Até a guarda-redes.