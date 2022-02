Sérgio Conceição confiante de que terá Diogo Costa frente ao Sporting

Sérgio Conceição acredita que vai conseguir recuperar Diogo Costa a tempo do clássico de sexta-feira com o Sporting.

Em conferência de imprensa de antevisão da partida da jornada 22 do campeonato, esta quinta-feira, o treinador do FC Porto abordou a situação do guarda-redes, que na véspera treinou condicionado.

"Hoje [quinta-feira] apresentou melhorias e vamos ver a evolução até à hora do jogo, mas estou confiante que possa recuperar", afirmou.



Diogo Costa lesionou-se nas costas na sequência de uma queda durante a visita do FC Porto ao Arouca, no passado domingo. O guarda-redes, de 22 anos, deixou o relvado de maca e com o pescoço imobilizado, antes de ser transportado para o hospital. Recebeu alta hospitalar no próprio dia.

Menos de uma semana depois, Diogo Costa poderá estar entre os postes do FC Porto no clássico com o Sporting, marcado para sexta-feira, às 20h15, no Estádio do Dragão. Encontro com relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.