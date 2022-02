Pepê não está mais pressionado por substituir Luis Díaz

Sérgio Conceição garantiu que não há pressão extra sobre Pepê por ser o substituto natural de Luis Díaz, vendido em janeiro, no FC Porto.

"Não há carga extra nenhuma. O nosso trabalho aqui é em campo e fora de campo. Há comunicação constante entre a equipa técnica e os jogadores. O Luis é um jogador excecional, mas já saiu", salientou o treinador portista, esta quinta-feira, em conferência de imprensa.

Sérgio fazia a antevisão do clássico com o Sporting, a contar para a jornada 22 do campeonato. Para baralhar as contas, lembrou que, apesar de Pepê ter sido o escolhido, no imediato, para ocupar a ala esquerda, o FC Porto tem várias opções. Uma delas até pode ser uma surpresa.

"O importante é falar do Pepê, que pode jogar na esquerda, do Galeno, que pode jogar na esquerda. Do Otávio, que pode jogar na esquerda e o Francisco [Conceição] na direita. Ou pode haver uma solução que ainda não falei", assinalou o técnico, em jeito de piscar de olho.