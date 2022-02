Diogo Costa faz treino integrado condicionado na véspera do clássico

Em conferência de imprensa ao início da tarde, Sérgio Conceição não confirmou a sua presença no jogo no Dragão, mas mostrou-se confiante que poderá contar com o internacional português.

O guarda-redes do FC Porto Diogo Costa fez treino integrado condicionado na véspera do clássico frente ao Sporting.

O restante plantel treinou normalmente às ordens de Sérgio Conceição, ainda com Gonçalo Borges, da equipa B, integrado, e sem Manafá, que fez tratamento a uma grave lesão.

Diogo Costa lesionou-se nas costas na sequência de uma queda durante a visita do FC Porto ao Arouca, no passado domingo. O guarda-redes, de 22 anos, deixou o relvado de maca e com o pescoço imobilizado, antes de ser transportado para o hospital. Recebeu alta hospitalar no próprio dia.

Menos de uma semana depois, Diogo Costa poderá estar entre os postes do FC Porto no clássico com o Sporting, marcado para sexta-feira, às 20h15, no Estádio do Dragão. Encontro com relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.