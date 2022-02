Derlei. FC Porto "parte em vantagem" frente a um Sporting "pressionado"

Derlei, antigo avançado que passou por FC Porto e Sporting, atribui vantagem aos dragões para o clássico de sexta-feira.

Em entrevista a Bola Branca, o brasileiro coloca a pressão do lado dos leões, que ocupam o segundo lugar do campeonato e procuram recuperar os seis pontos de desvantagem para o rival, e aponta o fator casa como decisivo na atribuição de favoritismo.

O conforto do Estádio do Dragão, a somar à vantagem na tabela do campeonato, fazem com que o FC Porto “parta em vantagem”.

“O FC Porto, além da vantagem de seis pontos, tem essa responsabilidade de ter de vencer em casa. Os grandes clubes, quando jogam em casa, têm sempre a responsabilidade de vencer”, explica à Renascença.

Para o antigo jogador, que esteve três épocas no FC Porto e duas no Sporting, os leões partem para o confronto com “uma pressão muito maior”, por terem de “correr atrás”. Os azuis e brancos jogam com “uma tranquilidade” de saber que “dependem sempre de si próprios” na corrida pelo título, independentemente do resultado.

“Se o FC Porto ganhar, com nove pontos e sabendo que têm vantagem no confronto direto, são praticamente quatro jogos quem têm de perder para ser ultrapassados. Não é impossível, mas é muito difícil de acontecer”, admite.

Com Diogo ou Marchesín, FC Porto fica bem servido

O guarda-redes Diogo Costa está em dúvida para o encontro, após ter saído lesionado do jogo em Arouca.

Derlei acredita que, entre o português e Marchesín, “é indiferente”. Sempre que o argentino foi titular mostrou “que tem qualidade”, pelo que a opção pelo internacional português é “puramente uma escolha de Sérgio Conceição”.

“Quando à qualidade dos dois, é inegável. Caso contrário não estariam lá. Ambos dão garantias ao treinador”, diz.

Os dois Pedros são ausências de peso no Sporting

Do lado do Sporting, Pedro Porro é ausência certa depois de ter visto o quinto cartão amarelo no jogo com o Famalicão. Pedro Gonçalves saiu lesionado e está em dúvida.

Derlei afirma que “são dois jogadores que fazem muita falta”, mesmo tendo em conta que o espanhol “esteve muito tempo fora”:

“Face às duas ausências, caso se confirmem, fazem muita falta. Mas os grandes clubes têm sempre grandes atletas no plantel. Há jogadores jovens a pedir uma oportunidade e que podem fazer um grande jogo.”

Champions é preocupação extra para os visitantes

Para o Derlei, o Sporting tem, ainda, a “preocupação Champions League”. Os leões defrontam o Manchester City, nos oitavos de final da prova, quatro dias depois do clássico e não quererão arriscar jogadores:

“Existe uma preocupação do Sporting em relação a esse jogo, por isso alguns atletas que possam ter algum problema físico serão resguardados pelo treinador, para que possam estar disponíveis no próximo encontro, que é o jogo mais importante da história do clube”, assinala.

O clássico entre FC Porto e Sporting está agendado para as 20h15 de sexta-feira, no Estádio do Dragão. O jogo da jornada 22 do campeonato terá relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.