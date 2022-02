Marchesín "dá todas as garantias" ao Porto para o clássico

Se Diogo Costa recuperar e for a jogo no clássico, na baliza do Porto estará um dos guarda-redes mais jovens do campeonato, com 22 anos de idade. A baliza do Sporting fica entregue ao espanhol Antonio Adán, de 34 anos.

"Se não recuperar a tempo de estar na baliza, o Diogo perde por ele, pela lesão e por não poder estar num jogo destes. Felizmente, temos três guarda-redes de grande categoria. Marchesin dá todas as garantias e ainda temos Cláudio Ramos, uma opção sempre muito válida e que já foi considerado um dos melhores guarda-redes do nosso campeonato. Não é por aí que o Porto vai ficar enfraquecido", declara Jorge Amaral.

Jorge Amaral tranquiliza os adeptos do FC Porto: não será pela eventual ausência de Diogo Costa na baliza que a equipa terá problemas no clássico com o Sporting, da 22.ª jornada do campeonato.

É no ganhar ao Sporting que parece residir a grande dificuldade do FC Porto nas últimas temporadas. A última vitória em clássicos com os leões (2-0) foi em julho de 2020, ano em que os portistas se sagraram campeões e o Sporting, já com Rubem Amorim como treinador, terminou a temporada no quarto lugar, atrás de Benfica e Sporting de Braga.

O clássico pode dizer muito quanto ao campeão da época 2021/22. Com seis pontos de vantagem sobre o Sporting, o FC Porto pode encomendar as faixas a seguir ao clássico, caso vença e acrescente três pontos à diferença atual, com a importante "nuance" de ficar em vantagem no confronto direto (empate por 1-1 em Alvalade na primeira volta).

Em todo o caso, Amaral considera que, no atual contexto, a equipa de Sérgio Conceição tem condições para se superiorizar ao campeão:



"Há uma pressão muito grande em cima do Sporting, porque, se perder o jogo, o Porto fica com uma mão no título. Com o empate, não fica tão longe assim, portanto, a pressão está toda do lado do Sporting. O Porto é favorito, porque tem menos pressão em cima e tem tudo a ganhar."

Jorge Amaral antevê "um grande jogo de futebol com resultado imprevisível", mas com "tendência normal" para a vitória do FC Porto.

O clássico entre FC Porto e Sporting está marcado para sexta-feira, às 20h15, no Estádio do Dragão. Clássico com relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.