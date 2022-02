Diogo Costa no ginásio e em dúvida para o clássico

Diogo Costa, guarda-redes titular do FC Porto, fez apenas trabalho de ginásio no regresso aos treinos e início de preparação para o clássico.

O guardião sofreu uma aparatosa queda, aos 78 minutos do jogo em casa do Arouca, depois de sair a uma bola e chocar com um jogador. O internacional português saiu de maca com a zona do pescoço imobilizada.

Diogo Costa recebeu alta do hospital e fez exames complementares, sendo que o FC Porto não anunciou qualquer lesão. Ainda assim, o jovem jogador está em dúvida para a partida de sexta-feira contra o Sporting.

Wilson Manafá, a recuperar de uma grave lesão, é o outro nome no boletim clínico. Sérgio Conceição tem todo o restante plantel à disposição.

O Porto volta a treinar na quarta-feira, às 10h30, no Olival. O clássico no Dragão frente ao Sporting joga-se na sexta-feira, às 20h15, com emissão especial de Bola Branca e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.