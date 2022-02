Sérgio Conceição: "Conseguimos o objetivo, que era ganhar"

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, fala em "objetivo cumprido" com o triunfo em casa do Arouca, por 2-0.

"Foi um jogo dificil, é sempre difícil vir a Arouca, o relvado não é fácil de jogar. Arouca é bem organizado, agressivo, com muitos duelos e intensidade, e poucos lances no último terço. Fizemos naturalmente o golo, poderíamos ter ainda alargado, mas também seria injusto para o Arouca", disse, à Sport TV.

Pepe voltou à equipa, depois de várias semanas ausente por lesão e o Porto não sofreu golos. Sérgio gostou do que viu defensivamente da equipa toda.

"Estivemos bem. Não sendo conservador, não gosto de sofrer golos, porque fica mais difícil marcar", diz.

Ainda assim, Conceição acredita que "faltou-nos alguma capacidade para atacar mais as costas da linha defensiva. Conseguimos o nosso objetivo, que era ganhar".

Eustáquio e Galeno estrearam-se no Porto e Sérgio fez um balanço das exibições: "Ainda têm alguma coisa a sofrer para chegar ao ponto onde queremos, faz parte da adaptação. É preciso treino, tempo, mas a qualidade está lá".