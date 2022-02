Nota 4 para Hélder Malheiro. "Único exagero foi no capítulo disciplinar"

O videoárbitro Bola Branca, Paulo Pereira, dá nota 4 a Hélder Malheiro pela arbitragem no Arouca-FC Porto. O especialista em arbitragem da Renascença aponta como único defeito o "exagero no capítulo disciplinar".

"O único defeito, principalmente na segunda parte, foi exagero no capítulo disciplinar. Houve exagero nos amarelos num jogo que estava a ser calmo e pacífico. Nota 4", disse.

O lance "mais difícil do jogo" foi uma mão de Thales na área: "Aceito a decisão. O Thales joga com o braço na área do Arouca. A mão é evidente, não sendo totalmente claro, a mão está ligeiramente distante do corpo, mas aceita-se a decisão".

Na primeira parte, o Porto teve um golo anulado por fora de jogo: "Aos 18 minutos, o golo anulado é evidente o fora de jogo. Os dois minutos de espera foram estranhos, porque era evidente".

O Arouca pediu um penálti por falta de Grujic sobre Arsénio, aos 51 minutos, mas a decisão foi correta.

"É um lance fácil, para mim, apesar da contestação do Arouca. Não há falta nenhuma, Arsénio cai praticamente sozinho", termina.