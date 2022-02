Diogo Costa teve alta hospitalar mas vai fazer mais exames

O FC Porto confirma que o guarda-redes Diogo Costa passou pelo hospital, foi observado, já teve alta e vai realizar exames complementares.

Em comunicado, os dragões esclarecem que “o guardião azul e branco está em descanso e fará exames complementares nas próximas horas”.

De recordar que Diogo Costa sofreu uma aparatosa queda, aos 78 minutos, depois de sair a uma bola e chocar com um jogador do Arouca e saiu da partida, de maca com a zona do pescoço imobilizada.

O jovem jogador fica agora em dúvida para a partida de sexta-feira contra o Sporting.