Apreensão no FC Porto com lesão de Diogo Costa

Diogo Costa, guarda-redes do FC Porto, saiu lesionado no jogo com o Arouca com uma lesão preocupante. O internacional português caiu mal e esteve a ser assistido quase 10 minutos.

O jovem guarda-redes não continuou em campo e saiu transportado de maca, com um colar cervical, e terá sido encaminhado diretamente para o hospital.

Diogo Costa era o único totalista do Porto no campeonato até agora e Marchesín fechou o jogo, na estreia na I Liga esta época.

O guarda-redes está assim em dúvida no FC Porto para o clássico de próxima sexta-feira frente ao Sporting.