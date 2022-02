O super importante Díaz saiu do FC Porto. "Agora é bola para a frente"

Sérgio Conceição procurou arrumar o assunto após a primeira investida, na conferência de imprensa, mas acabou por falar do mercado de transferência e fazer uma espécie de balanço do FC Porto.

O treinador não reforçou a abordagem que teve ao tema, após o jogo com o Marítimo, em que falou de "falta de planeamento".

Assinala, no entanto, que, por agora, entre o deve e o haver, o plantel está deficitário. A começar pelo peso que Luis Díaz tinha na equipa. Sérgio diz que o Porto perdeu o melhor jogador do campeonato de há duas épocas (Corona), o melhor da época passada (Sérgio Oliveira) e o melhor desta época (Luis Díaz).

"Reformular objetivos [ideia que expressou após o jogo com o Marítimo] tem a ver com a saída de três jogadores importantes. Tem a ver com a qualidade dos jogadores. Em termos de qualidade é inequívoco que o Luis Díaz estava a ser peça super importante. O Sérgio Oliveira estava a ser menos utilizado, mas quando contribuía era jogador de peso dentro e fora de campo. O Corona, mesmo não estando tão bem este ano, era um jogador que nos dava algo no balneário e na abordagem ao jogo", avalia.