FC Porto prepara Arouca sem Taremi, Uribe e Eustáquio

Taremi, Uribe e Eustáquio continuam ausentes dos trabalhos do FC Porto. Os três jogadores falharam o treino desta quinta-feira, de prepararação para o jogo com o Arouca, por ainda estarem em trânsito, depois de terem jogado pelas respetivas seleções.

Eustáquio, que foi titular pelo Canadá, na madrugada de quinta-feira, ainda não se estreou sob as ordens de Sérgio Conceição.

Além deste trio, o treinador também não contou com Manafá, lesionado. Gonçalo Borges, da equipa B, continua a integrar os trabalhos da formação principal.

O FC Porto prepara o jogo da ronda 21 em Arouca, no domingo, às 19h00. A partida antecede o encontro com o Sporting, da jornada 22 do campeonato, agendado para sexta-feira, 11 de fevereiro.