"O Porto faz uma boa contratação, é um excelente jogador. Acho que se identifica com a forma de jogador do Porto, com a agressividade, querer, vontade e raça que o Sérgio pede aos jogadores", defende.

Quim Machado considera que "o FC Porto acertou em cheio ao contratar Rúben Semedo ". Em entrevista à Renascença , o treinador que lançou o central na I Liga, na altura no Vitória de Setúbal, aprova a aposta do Porto.

Com a carreira marcada por vários incidentes pessoais, a oportunidade de assinar pelo FC Porto "veio mesmo na hora H", diz o treinador.

"Ele acaba por ter sorte por ser o Porto a contratá-lo, porque é um clube diferente. Tem oportunidade de se relançar", acredita, prevendo que possa "entrar, novamente, nos planos da seleções, se fizer uma boa época".

Rúben Semedo, de 27 anos, chegou ao FC Porto, por empréstimo do Olympiacos. O central já trabalha com Sérgio Conceição e está disponível para o jogo com o Arouca, no domingo.