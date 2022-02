Rúben Semedo e Galeno estreiam-se às ordens de Sérgio Conceição

Rúben Semedo e Galeno foram as grandes novidades no Olival, esta quarta-feira, no arranque da preparação para a deslocação a Arouca, no próximo domingo.

Os dois reforços do último dia de mercado treinaram pela primeira vez às ordens de Sérgio Conceição, que continua sem contar com quatro jogadores. Manafá já é o único nome no boletim clínico, mas faltam ainda Matheus Uribe (Colômbia), Eustaquio (Canadá) e Mehdi Taremi (Irão), ao serviço das respetivas seleções.

Gonçalo Borges, do FC Porto B, integrou os trabalhos da equipa principal mais uma vez.

Os dragões voltam a treinar esta quinta-feira, pelas 10h30, de novo no Olival. O Arouca-FC Porto joga-se domingo, às 18h00, jogo com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.