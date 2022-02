Galeno é o novo “13” do FC Porto e a culpa é de Alex Telles

O extremo Galeno revela que escolheu o número 13 no FC Porto por causa de Alex Telles, ex-defesa-esquerdo dos dragões.

"Preferencialmente, eu queria ter a [camisola] 90, mas não tinha. O número 13 é por causa de Alex Telles, que fez uma grande história aqui. Espero retribuir e dar alegria aos adeptos", referiu.

Em declarações aos meios dos azuis e brancos, o brasileiro, ex-Sp. Braga acrescentou: “Agora é trabalhar e fazer história [no clube] com o número 13”.

O extremo brasileiro, de 24 anos, regressa ao Dragão ao fim de dois anos e meio no Sp. Braga.

Em comunicado à Comissão do Mercado dos Valores Mobiliários (CMVM), o FC Porto informa que comprou a totalidade do passe de Galeno ao Braga por nove milhões de euros, conforme a Renascença adiantara. Valor acrescido do montante relativo à solidariedade, não tendo a SAD portista "assumido qualquer custo de intermediação".

Galeno assinou um contrato válido para as próximas quatro épocas e meia, isto é, até 30 de junho de 2026. Fica com cláusula de rescisão de 50 milhões de euros.