FC Porto oficializa contratações de Galeno e Semedo

O FC Porto oficializou, esta segunda-feira, de uma assentada, as contratações de Wanderson Galeno e Rúben Semedo, tal como a Renascença avançara. O extremo brasileiro, de 24 anos, regressa ao Dragão ao fim de dois anos e meio no Sporting de Braga. Em comunicado à Comissão do Mercado dos Valores Mobiliários (CMVM), o FC Porto informa que comprou a totalidade do passe de Galeno ao Braga por nove milhões de euros, conforme a Renascença adiantara. Valor acrescido do montante relativo à solidariedade, não tendo a SAD portista "assumido qualquer custo de intermediação". Galeno assinou um contrato válido para as próximas quatro épocas e meia, isto é, até 30 de junho de 2026. Fica com cláusula de rescisão de 50 milhões de euros.

Em declarações ao site oficial do FC Porto, Wanderson Galeno dá conta das "sensações incríveis" do regresso e agradece a nova oportunidade para "fazer história" no Dragão. "Espero reescrever a minha história aqui, o que é muito importante, e estou muito feliz de estar de volta. Mudei muita coisa, amadureci muito e espero dar bastantes alegrias aos adeptos do FC Porto. (...) Quero chegar e ajudar o FC Porto, sei que temos objetivos delineados, mas o mais importante é sermos campeões", sublinha. Galeno destacou-se nos dois anos e meio em que representou o Braga, por que marcou 24 golos em 115 jogos. O brasileiro chegou ao Porto em 2016, proveniente do Grémio Anápolis. Fez quatro jogos na equipa principal em 2017/18, depois de uma temporada e meia na equipa B dos dragões. Passou ainda pelo Portimonense e Rio Ave, cedido pelo Porto. Galeno é o substituto de Luis Díaz, que rumou ao Liverpool. Sérgio Conceição mostrou-se muito descontente com a saída do colombiano, depois do jogo frente ao Marítimo, e queixou-se de "falta de planeamento".

Semedo revela propostas de mais clubes portugueses

A contratação de Rúben Semedo já estava anunciada, uma vez que o FC Porto já tinha inscrito o central internacional português, de 27 anos, na Liga Portugal.

Semedo regressa a Portugal por empréstimo do Oympiacos até ao final da época. Os dragões ficam com opção de compra. O defesa vai envergar a camisola 35. Em declarações reproduzidas no site oficial do FC Porto, Rúben Semedo revela que quis rumar ao Dragão "desde o primeiro minuto", apesar de ter tido "outras propostas, inclusive de clubes portugueses". "O meu foco foi sempre estar aqui no FC Porto, representar esta grande instituição ao lado de grandes companheiros com quem já tive a oportunidade de partilhar o balneário na seleção, como o Pepe. Isto é um sonho que estou a realizar, melhor que estar a falar é estar aqui com o estádio cheio num jogo, mas estou impaciente para começar", afirma.