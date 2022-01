"Gestão ruinosa do FC Porto obrigou à venda de Luis Díaz"

"Nenhuma equipa vende o seu principal jogador em janeiro, se não estiver em extremas dificuldades financeiras. O problema é que a gestão que tem sido feita no Porto nos últimos 10 anos leva a que, neste momento, tenhamos de prescindir do jogador mais desequilibrador e melhor marcador a meio do campeonato. O problema é a gestão que tem vindo a ser feita, que é desastrosa, que é ruinosa e que está a levar o clube para um caminho que pode não ter retorno", acusa.

Em entrevista a Bola Branca , José Fernando Rio, candidato vencido nas últimas eleições do FC Porto, lamenta a venda do colombiano neste momento da época, e critica a gestão da direção liderada por Pinto da Costa, apelidando-a de "desastrosa" e "ruinosa".

Olhando para a frente, José Fernando Rio espera que Sérgio Conceião "opere um milagre". "A saída [de Díaz] cria dificuldades acrescidas à equipa, porque perdeu o seu melhor jogador. Mais uma vez, os portistas esperam que o Sérgio Conceição opere um milagre e consiga descobrir uma solução à altura das necessidades do Porto", ressalva.

"Acho que a margem que Porto construiu até este momento pode ser suficiente para assegurar o primeiro lugar do campeonato. Mas vai custar mais, vai ser mais penoso. Ontem [domingo], com o Marítimo, a vitória e a exibição já não foram tão claras como têm sido nos últimos jogos. A saída de Luis Díaz pode ser desportivamente complicada, mas espero que não e que as soluções que existam possam ajudar a colmatar essa saída", deseja.



Nesta declarações à Renascença, José Fernando Rio afasta, por fim, um cenário de confronto entre Sérgio Conceição e Pinto da Costa, na sequência das críticas do treinador à falta de planeamento da SAD.

O candidato derrotado nas últimas eleições do clube anota que as palavras de Sérgio "foram contundentes", mas na linha do que tem sido o seu comportamento, desde que chegou ao FC Porto.

"Não acredito numa cisão com Pinto da Costa. Ambas se conhecem bem, claro que terá havido um momento de tensão, mas os dois sabem que é do interesse de ambos que o Porto seja campeão e que possa vencer a Taça de Portugal. No Porto todos remam para os mesmo lado. Por vezes há criticas, mas todos puxam para o mesmo lado e isso irá acontecer com o presidente e com o treinador", conclui.