Sérgio Conceição. “Jogo competente e sempre controlado”

O treinador do FC Porto estava satisfeito com a vitória (2-1) contra o Marítimo e considerou a exibição “competente”.

“Acho que fizemos um jogo competente, dentro do que esta equipa nos tem habituado. É verdade que num ou noutro momento faltou um bocadinho mais de agressividade, que era importante, mas o jogo esteve sempre controlado”, referiu Sérgio Conceição.

O técnico dos dragões acrescentou: “Se tivéssemos definido melhor em algumas situações na primeira parte, o resultado seria outro ao intervalo. Entrámos na segunda com a intenção de fazer o segundo golo, fizemos, tivemos uma ocasião clara para o terceiro e no mesmo momento o Marítimo faz o golo”.

“O 2-1 era um resultado que não dava muita segurança, mas mesmo assim continuámos dentro daquilo que é a nossa identidade”, disse.

Esta foi a partida 250 como treinador dos azuis e brancos e o jogo 1000 de carreira, enquanto jogador e técnico.

“Foi mais um, em que ficou feliz pela vitória. Obviamente que esses números também me deixam contente, este foi o milésimo jogo como profissional de futebol, também. Mas a minha exigência e o que sou como pessoa é levantar-me já amanhã e pensar no jogo com o Arouca. É dessa forma que eu vivo”, concluiu.

O FC Porto venceu o Marítimo, por 2-1, com golos de Pepê e Evanilson.