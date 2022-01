Luis Díaz por 45 milhões de euros "será uma pechincha"

Eurico Gomes, antigo jogador do FC Porto, vê a iminente venda de Luis Díaz ao Liverpool por 45 milhões de euros, mais 15 milhões por objetivos, como “um mau negócio” para os dragões. Por estes valores, o extremo internacional colombiano será sempre “uma pechincha”.

"Não concordo que seja um bom negócio", sublinha em Bola Branca.

“O FC Porto não vive com abundância financeira, mas o Luis Díaz vendido por 45 milhões de euros é uma pechincha para quem o compra. E não sei se será o suficiente para salvaguardar as contas do clube”, acrescenta.

O antigo internacional português reitera que este “será sempre um mau negócio”, por um jogador que “faz falta ao FC Porto”.

Substitutos de Luis Díaz são os jovens

Ainda assim, Eurico Gomes acredita que o plantel azul e branco não ficará enfraquecido, porque “já há jovens à porta do onze inicial”.

“São jovens que dão garantias ao Sérgio Conceição e ao FC Porto para que, no caso de o Luis Díaz sair, esteja colmatada a posição. A equipa não vai enfraquecer”, afirma, nesta entrevista à Renascença.

Eurico Gomes representou o FC Porto entre 1982 e 1987. Conquistou dois campeonatos, uma Taça de Portugal e duas Supertaças. Antes, passou pelo Sporting e Benfica, clube onde se formou. Foi internacional por Portugal em 38 ocasiões e marcou três golos.