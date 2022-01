Despois da CAN, Zaidu reintegrado nos treinos do FC Porto

O regresso de Zaidu aos treinos no Porto foi a grande novidade do Olival nesta sexta-feira.

O lateral esteve na CAN com a seleção da Nigéria e já se juntou aos treinos do Porto e é opção para o jogo de domingo, frente ao Marítimo, no Estádio do Dragão.

Sérgio Conceição conta com oito baixas: Matheus Uribe, Luis Díaz (Colômbia), Mehdi Taremi (Irão) e Stephen Eustaquio (Canadá) estão ao serviço das respetivas seleções e não marcaram presença na sessão desta sexta-feira.

No boletim clínico portista figuram os nomes de Pepe (treino condicionado), Marcano (treino condicionado), Wilson Manafá (tratamento) e João Mário (treino condicionado).

João Marcelo, João Mendes e Gonçalo Borges, do FC Porto B, continuam a integrar os trabalhos da equipa principal. Os Dragões voltam a treinar este sábado, no Olival.