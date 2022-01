Porto prepara Marítimo com nove baixas

O FC Porto continua a preparar a receção ao Marítimo, no próximo domingo, com as mesmas nove baixas.

Sérgio Conceição ainda não contou com Zaidu, que já regressou ao Porto depois da participação na CAN com a seleção nigeriana, mas ainda não treinou no dia de hoje, confirmou a Renascença.

A Zaidu juntam-se os três internacionais Luis Díaz, Matheus Uribe e Mehdi Taremi, que estão ao serviço das respetivas seleções, e Stephen Eustáquio, ainda em isolamento com a Covid-19 e que depois se juntará à seleção do Canadá.

O Porto tem ainda os mesmos quatro elementos no boletim clínico: Pepe, Marcano e João Mário já treinam de forma condicionada, e Manafá fez tratamento à grave lesão que sofreu.

Para compor o grupo de trabalho, João Marcelo, João Mendes e Gonçalo Borges treinaram novamente às ordens de Sérgio Conceição.



Os dragões tornam a treinar esta sexta-feira, pelas 10h30, de novo no Olival. O Porto-Marítimo joga-se domingo, às 20h30, com relato no site da Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.