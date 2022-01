Proposta do Tottenham por Luis Díaz não agradará ao FC Porto

O FC Porto recebeu, de acordo com "O Jogo", uma proposta formal do Tottenham por Luis Díaz, no entanto, não estará inclinado a aceitar.

Segundo a publicação, os ingleses ofereciam 45 milhões de euros, mais cinco milhões em objetivos pelo extremo internacional colombiano.

O FC Porto não terá ficado satisfeito com os valores propostos pelo Tottenham. Luis Díaz, de 25 anos, tem contrato até 2024 e cláusula de rescisão de 80 milhões de euros. Os dragões detêm apenas 80% do passe.

Segundo "O Jogo", o próprio Luis Díaz estaria mais inclinado a sair só no final da época e para um clube mais importante, como Liverpool ou Manchester United. O "novo-rico" Newcastle também estará interessado.