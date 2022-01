Morreu Maria Amélia Canossa, a voz do hino do FC Porto

No entanto, foi o Hino do FC Porto, gravado a 31 de março de 1952 - prestes a fazer 70 anos-, que deixar a maior marca.

Nascida em outubro de 1933, Maria Amélia Canossa teve uma carreira musical com muitos êxitos entre os anos 40 e os anos 60.

A cantora Maria Amélia Canossa, conhecida por cantar o hino do FC Porto, faleceu esta terça-feira, aos 88 anos, segundo anunciou o clube azul e branco, em comunicado oficial.

A cantora "deu a cara e a voz nos espetáculos de angariação de fundos para a construção do Estádio das Antas, que tiveram lugar na nave central do Palácio de Cristal, e foi aí que germinou a Marcha do FC Porto, de que também é intérprete", conta o FC Porto, em comunicado.

"Neste momento difícil para todos, o FC Porto solidariza-se com os familiares e amigos, endereçando-lhes as mais sentidas condolências", lê-se, ainda.