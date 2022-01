​Kenedy: "Eustáquio não vai sentir a pressão de jogar no Porto"

"Por vezes os jogadores jogam bem noutros clubes e chegam aos grandes e sentem a pressão. Mas tenho a certeza de que o Eustáquio não vai sentir essa pressão, porque é um jogador com garra, com qualidade e com uma mentalidade muito forte. Foi uma excelente aquisição do FC Porto, porque tem uma grande capacidade para jogar a seis ou a oito, faz a bola circular muito rápido porque pensa muito rápido. É uma das suas características: antes da bola chegar já sabe o que vai fazer, por isso, penso que encaixa muito bem no FC Porto", comenta, em entrevista a Bola Branca .

Stephen Eustáquio não vai desiludir no Porto. Esta é a convicção de Daniel Kenedy, que há três anos treinou o médio no Leixões. Kenedy garante que o médio não vai sentir pressão de jogar num clube grande e acredita que Eustáquio será uma mais-valia para a equipa de Sérgio Conceição.

Stephen Eustáquio estava a cumprir a terceira temporada em Paços de Ferreira, onde chegou em 2019/20. Enquanto sénior, o médio, internacional pelo Canadá, jogou em Portugal no Torreense, Chaves e Leixões, onde foi treinado por Daniel Kenedy.

O técnico lembra o momento em que Eustáquio lhe foi apresentado, quando ainda atuava em Torres Vedras.

"Com o Stephen Eustáquio foi um amor à primeira vista. Foi-me apresentado e bastou ver um jogo para dizer que o queria na minha equipa, porque tinha qualidades que se via pouco a jogar a seis ou a oito. Com uma capacidade física boa, apesar de não ser muito alto. Fiquei contente de poder levá-lo para o Leixões. Penso que já poderia ter chegado a um grande anteriormente, mas este também é um momento certo", afirma.

Eustáquio, de 25 anos vai jogar no FC Porto, por empréstimo do Paços de Ferreira, até ao final da temporada. Os dragões ficam com opção de compra no valor de quatro milhões de euros.