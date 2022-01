António Sousa: "FC Porto tem título bem encaminhado"

O antigo médio recusa, contudo, a ideia de que a luta já está decidida. "O Porto não tem [o título] na mão. Está bem encaminhado e com o resultado negativo do Sporting tem uma margem de conforto enorme, mas nada está decidido. Falta muito campeonato e haverá confrontos diretos", anota, em entrevista à Renascença .

Ao fim de 19 jornadas, o FC Porto lidera o campeonato, com 53 pontos. O Sporting é segundo, com 47, e o Benfica está no terceiro posto, com 44.

Na próxima ronda, o FC Porto recebe o Marítimo, no domingo, e o Sporting, que tem "final four" da Taça da Liga esta semana, visita o Belenenses SAD na quarta-feira, 2 de fevereiro.