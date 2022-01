Vítor Bruno desvaloriza alargamento da vantagem e dá exemplo do Benfica

O treinador-adjunto do FC Porto, Vítor Bruno, desvaloriza o alargar de vantagem para o Sporting depois do triunfo dos dragões contra o Famalicão e dá exemplo do Benfica.

"Vale o que vale. O próximo treino prepara o jogo com o Marítimo. Há poucas semanas falava-se de uma missão hercúlea de um dos nossos adversários, neste caso o Benfica, para recuperar pontos para quem estava na frente. A verdade é que em três semanas conseguiu recuperar quatro pontos para o Sporting. Sabemos que isso nos pode tocar a nós também e não queremos que isso nos possa embriagar com aquilo que pode vir de fora sob pena de nos desleixarmos num ou noutro momento”, disse Vítor Bruno.

O técnico dos dragões acrescenta: “Vem aí um jogo difícil contra um adversário que veio aqui o ano passado e nos tirou três pontos importantes. Há que estar sempre alerta, é tudo muito ténue. Em qualquer jogo a diferença pode esbater-se".

Já sobre a partida contra o Famalicão, Vítor Bruno lembra que desde “que o Rui Pedro Silva entrou e a sua equipa técnica, tem assente o seu pilar de jogo na organização defensiva, com registos quase imaculados até aqui. Sabíamos que iríamos encontrar dificuldades para furar a estratégia”.

“A equipa foi muito paciente e conseguiu criar várias ocasiões de golo claras. Fizemos dois golos, a equipa seguiu o mapa que treinámos ao longo da semana. Fizemos uma primeira parte muito bem conseguida. Na segunda parte o jogo partiu. Não nos beneficiou em nada. O Famalicão veio com uma abordagem mais agressiva e a pressionar-nos um bocadinho mais alto, criando dificuldades. Assentámos novamente, voltámos a criar mais alguns momentos para poder finalizar”.

O FC Porto venceu o Famalicão, por 3-1, e reforçou a liderança no campeonato, agora com seis pontos de vantagem sobre o Sporting.