FC Porto assegura contratação de Eustáquio

O FC Porto assegurou a contratação de Stephen Eustáquio, por empréstimo do Paços de Ferreira até ao final da temporada, sabe a Renascença.

O internacional canadiano já esteve no radar do FC Porto no verão, que acabou por reforçar o meio-campo com Bruno Costa, também ex-Paços de Ferreira. Com a saída de Sérgio Oliveira para a Roma, Sérgio Conceição procurava mais uma opção para o meio-campo, que será Eustáquio.

Eustáquio, de 25 anos, é cedido ao Porto até ao final da época, num negócio que conta com opção de compra que não é obrigatória. Não há jogadores do Porto envolvidos no negócio em sentido contrário.

O médio esteve dois anos no Paços de Ferreira. Foi reforço de inverno da temporada 2019/20 e atingiu o pico de forma na temporada passada, em que o Paços conquistou o quinto lugar e respetiva qualificação europeia.

A saída de Eustáquio foi tema central no Paços de Ferreira no verão, depois de uma Gold Cup em grande nível com a seleção do Canadá. Esta época, leva um golo e uma assistência em 22 jogos disputados. Antes, passou ainda pelo Cruz Azul, Chaves, Leixões e Torreense.

No FC Porto, Eustáquio vai disputar um lugar no onze inicial com Matheus Uribe, Grujic, Vitinha e Bruno Costa.