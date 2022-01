Pepe (condicionado no treino e que viu quinto amarelo no Jamor), Marcano e João Mário (também condicionados), Manafá (apenas em tratamento) e Zaidu na CAN são as baixas no FC Porto, para a receção de domingo ao Famalicão.

Para colmatar estas baixas, o treinador Sérgio Conceição voltou a chamar João Marcelo, João Mendes e Gonçalo Borges, da equipa B dos dragões.

Há uma nova sessão de trabalho, esta sexta-feira, às 10h30, no Olival.