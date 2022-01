FC Porto estará interessado em central do Atlético Mineiro

Nathan Silva, defesa-central do Atlético Mineiro, estará a despertar o interesse do FC Porto, de acordo com o portal brasileiro "UOL".

O campeão brasileiro não deverá abdicar de Nathan por menos de sete milhões de euros. O Tigres, do México, também está interessado.

Nathan, de 24 anos, dividiu-se, em 2021, entre Atlético Goianense, por empréstimo, e Atlético Mineiro. Fez 22 jogos e um golo pelo primeiro. De volta à "casa-mãe", somou três golos e uma assistência em 34 jogos.

O FC Porto está no mercado de inverno à procura de um quinto central. Pepe lesiona-se com frequência e Marcano tem longa paragem pela frente, pelo que, diversas vezes, Sérgio Conceição tem apenas Mbemba e Fábio Cardoso à sua disposição. O treinador portista já admitiu que pretende contar com cinco jogadores para o eixo da defesa.

Rúben Semedo tem sido falado, no entanto, os problemas extra-futebol podem dificultar a contratação do internacional português. Na terça-feira, o jornalista turco Ekrem Konur adiantou que o FC Porto faria uma proposta ao Fenerbahçe pelo internacional sul-coreano Min-jae Kim, de 25 anos, se não tivesse luz verde dos outros nomes com que negoceia.

A janela de transferências de inverno fecha no dia 31 de janeiro.