Chuva de prémios para o FC Porto

Luis Díaz foi o melhor de dezembro, com um total de 29,17% dos votos. O prémio foi entregue, esta quarta-feira, no Olival.

No segundo lugar ficou Paulinho (Sporting), com 28,57% dos votos, enquanto Darwin (Benfica) foi terceiro, com 11,81%.

Depois de ter arrecadado as distinções de Melhor Médio e Melhor Jogador da Liga de dezembro, Vitinha recebeu mais um prémio: l

o de Melhor Jovem do último mês de 2021, atribuído pelo sindicato.

Outro prémio para o FC Porto sorriu a Diogo Costa, que foi considerado o melhor guarda-redes de dezembro, repetindo, assim, a distinção obtida em setembro.

No segundo lugar desta eleição ficou Adán (Sporting), com 29,86% dos votos, enquanto Frelih (Gil Vicente) completou o pódio com 13,19% dos votos.

Já o melhor Treinador de Dezembro para a I Liga foi Sérgio Conceição, igualmente do FC Porto.

O treinador dos dragões reuniu 31,94% dos votos, superando a concorrência de Rúben Amorim (Sporting) e de Ricardo Soares (Gil Vicente), com, respetivamente, 26,39% e 21,53%.