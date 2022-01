Aloísio. Nathan “num futuro próximo estará a ser cobiçado por grandes clubes”

O defesa central brasileiro Nathan Silva está no radar do FC Porto para reforço da defesa. Bola Branca procurou a avaliação de Aloísio, antigo internacional brasileiro e ex-jogador dos dragões durante 11 temporadas, sobre o jogador.

Na opinião de Aloísio, Nathan Silva mostrou muita qualidade no Atlético Mineiro e considera que o jogador tem um enorme potencial.

“É um jogador jovem que fez um bom trabalho no Atlético Goianiense que despertou o interesse do Atlético Mineiro para regressar, acabando por fazer uma grande temporada. É alto, forte no jogo aéreo e tem uma boa saída de bola. Posiciona-se bem e é inteligente na forma como se coloca em campo. É um jogador muito interessante também pela sua idade porque vai evoluir bastante. Trata-se de um jogador com muito potencial”, refere.

Segundo Aloísio, Nathan Silva será um jogador cobiçado pelos maiores clubes da Europa mas, para já, vai encaixar bem na defesa portista.

“Encaixaria muito bem no FC Porto pelas suas caraterísticas. Sabe sair a jogar detrás, comete poucos erros e marca golos quando vai á área adversária. Notabilizou-se no Atlético Mineiro, destacando-se no campeonato brasileiro, na Libertadores e na taça do Brasil. É um jogador que num futuro próximo estará a ser cobiçado por grandes clubes europeus”, acrescenta.

Nathan Silva tem 24 anos e é campeão do Brasil pelo Atlético Mineiro. Jogador também pode jogar como médio defensivo.

Sete milhões de euros é o valor que a imprensa brasileira está a apontar para uma possível transferência de Nathan Silva para o Dragão. Segundo a imprensa, o Tigres, do México, também está na corrida pelo defesa.

O FC Porto quer contratar um quinto central neste mercado de janeiro devido aos problemas físicos de Pepe e Marcano. Rúben Semedo é outro nome que tem sido apontado ao Dragão, mas os problemas extra-futebol podem dificultar a contratação do internacional português.