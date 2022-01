Taremi espera que o FC Porto consiga "manter o registo" para ser campeão

Mehdi Taremi espera que o FC Porto consiga manter a bola forma, de modo a segurar a liderança da I Liga e sagrar-se campeão nacional.

Em entrevista a um programa televisivo do Irão, após a gala de entrega dos prémios The Best, da FIFA, o ponta de lança iraniano salientou que o FC Porto "está a trabalhar muito bem e a obter grandes resultados".

"Espero que possamos manter o registo para sermos campeões e deixarmos os nossos adeptos felizes. A equipa está no caminho certo. Estamos focados no título e em fazer algo interessante na Liga Europa", afirmou, segundo declarações traduzidas pelo jornal "O Jogo".

A nível individual, Taremi assumiu que tem tido uma evolução "muito boa" e garantiu que dará "tudo para continuar a melhorar".

"Sinto-me mais confiante do que na época passada. Já levo um ano e meio no FC Porto e sinto que os colegas são a minha família. Tenho um relacionamento muito mais próximo com todos e isso é bom para o meu futebol", salientou o internacional iraniano, de 29 anos.

Futuro nas mãos do FC Porto

Quanto ao futuro, Taremi sublinhou que "qualquer decisão pertence ao FC Porto". De qualquer forma, assegurou que está "muito feliz" no Dragão:

"Tudo está a correr bem, tenho uma vida muito boa e calma. Vamos ver o que acontece no futuro. Só o FC Porto pode decidir essa matéria."

Contratado ao Rio Ave, Mehdi Taremi está no FC Porto desde a temporada passada. Na primeira época, registou 23 golos e 12 assistências em 48 jogos. Nesta, leva 12 golos e oito assistências em 28 partidas.

Na segunda-feira, apesar de ter vencido o voto do público, perdeu o Prémio Puskás, da FIFA, para o melhor golo do ano, para Érik Lamela.